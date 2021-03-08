В Казани врачи пересадили почку пациентке, которую она ждала больше 20 лет

В Казани врачи РКБ пересадили 44-летнй женщине почку, которую она ждала больше 20 лет. Однако ей пришлось ампутировать ногу.

44-летняя Ирина страдает диабетом с 11 лет. В юности она перенесла пиелонефрит. После беременности в 27 лет у нее отказали почки. В начале двухтысячных она впервые узнала о трансплантации органов, однако начитавшись возможных побочных проявлений, решила положиться «на волю Божью».

Постепенно из-за болезни организм женщины все больше изнашивался. Начали разрушаться суставы, и два года назад левая нога отказала совсем и начала воспаляться. Затем женщина встала в лист ожидания.

Из-за гангрены ей пришлось ампутировать ногу. В январе этого года ее пригласили на пересадку, однако из-за воспалённого сустава ампутированной ноги, и операция сорвалась, почку отдали следующему из очереди в листе ожидания. Наконец, нашелся еще один орган, подходящий пациентке. Сейчас операцию уже провели, Ирину выписали домой.



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Ольга Плешкова