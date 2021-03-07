Зарипов и Рейдеборн пропустят третий матч серии с «Торпедо»

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на третий матч серии с нижегородским «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ.

В заявку на игру не попали вратарь Адам Рейдеборн и капитан Данис Зарипов. Шведский вратарь остался вне состава из-за лимита на легионеров, а нападающий вновь пропускает встречу с «Торпедо» в связи с травмой.

Основным вратарем на матч заявлен Тимур Билялов, его сменщик — Илья Голубев. Кроме этого, во второй тройке нападения вместо Александра Бурмистрова сыграет Михаил Фисенко.