Борис Михайлов: «Не ожидал, что «Салават Юлаев» уступит на старте серии»

Двукратный олимпийский чемпион и хоккейный эксперт Борис Михайлов назвал причину не слишком удачного старта лидеров Восточной конференции в плей-офф КХЛ.

— Картина та же самая, что и у ЦСКА. Возьмите чемпиона Востока «Ак Барс» — тоже еле дожал восьмой клуб конференции «Торпедо» в овертайме. Надо понимать, что в психологическом плане победителям конференций тяжелее — от них ждут только побед, тогда как восьмые команды, попав в плей-офф, наоборот, раскрепощены.

Та же ситуация в серии «Салавата Юлаева» и «Трактора». Не ожидал, что Уфа уступит на старте серии. Где-то она не справилась с давлением. А Челябинск после прошлогодней неудачи вернулся в плей-офф, сыграл раскованно, с правом на ошибку. Отсюда результат, — считает Михайлов.

Фото: hcsalavat.ru

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» стартовали в плей-офф КХЛ в среду. Уфимская команда неожиданно проиграла дома челябинскому «Трактору». Казанцы также играли дома и смогли обыграть нижегородское «Торпедо» лишь в овертайме.

Подробнее об итогах поражения «Салавата Юлаева» на старте Кубка Гагарина читайте в материале «Реального времени».

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