Томи Ламса: «Вторая шайба «Трактора» — гол, который нельзя засчитывать»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса прокомментировал поражение от «Трактора» (1:3) в стартовом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его мнению, ключевым стала хорошая игра голкипера гостей Ивана Федотова, некогда выступавшего за уфимскую команду.

— Это был лишь стартовый матч в серии. Встреча была равной, соперник забил простые голы. Мы свои шансы на 5-6 голов не реализовали. Ключевым моментом стала игра Федотова, он перевернул игру. Мы должны были забивать в большинстве. Федотов был ключевым игроком матча. В хоккее каждый день люди меняют клубы. Я рад за него, что его карьера пошла вверх, — сказал Ламса.

Иван Федотов. Фото: vk.com/traktor_chelyabinsk

Также тренера уфимцев спросили об игре легионеров «Салавата Юлаева». Тройка Хартикайнен — Маннинен — Гранлунд не набрала ни одного очка, а вратарь Метсола пропустил три шайбы от «Трактора».

— Нам нужно быть терпеливее. У нас были шансы — в штангу попали. Федотов здорово сыграл дважды, блином отбивал. Метсола? Мы его не обвиняем в пропущенных голах. Во второй шайбе была толкучку у ворот, большой трафик, — считает рулевой уфимцев.

Юха Метсола. Фото: vk.com/hcsalavat

По мнению Ламсы, судьи не должны были засчитывать второй гол соперника из-за помехи вратарю. При этом, в целом, тренер «Салавата Юлаева» не стал подвергать критике работу судей.

— Как по мне, это гол, который нельзя засчитывать. Я взял еще один просмотр, сначала смотрели игру рукой. Очевидно, что мы взяли челлендж на помеху вратаря. Мы должны уважать решение судей, возможно, что у них есть много камер, с которых все видно, — сказал Ламса.

Напомним, стартовый матч первого раунда серии плей-офф КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» завершился победой челябинской команды. Дублем в составе гостей отметился Вячеслав Основин, также по шайбе отметились Виталий Кравцов («Трактор») и Владислав Картаев («Салават Юлаев»).

5 марта команды проведут ответный матч в столице Башкортостана. После этого хоккеисты переедут в Челябинск, где состоятся третья и четвертая игры серии.