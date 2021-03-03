Дмитрий Квартальнов: «Сегодня впервые больше играли в большинстве, чем в меньшинстве. Это такая хорошая вещь»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итог первого матча 1/8 финала Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо». Он заметил, что игра с «Торпедо» была сложной, но первоочередная проблема в том, что казанская команда сама забила мало шайб.

— Тяжелая игра выдалась для нас — не дотерпели в третьем периоде, пропустили в «4 на 5». Зато в овертайме забили при игре «5 на 4». Конечно, когда счет 1:1, то, конечно, мы мало забиваем.

Также специалист отметил, что «Ак Барс» впервые сыграл больше игрового времени в большинстве, чем в меньшинстве.

— Сегодня одна из немногих игр, когда мы в большинстве больше сыграли, чем в меньшинстве. Это такая хорошая вещь. Но конечно были технические удаления — выброс шайбы, например. Этого можно было избежать.

Это плей-офф другой турнир, другая психология. Есть что улучшать. А «Торпедо» — это хороший соперник и противник, они на четвертом месте по большинству и могли бы взять эту шайбу. «Торпедо» — команда очень серьезная.

Это будет жесткая серия. Я даже не рассчитываю, что будет легко. Мы выходим на каждую игру и хотим победить.

Так же специалист оценил вероятность возвращения в строй капитана команды Даниса Зарипова.



— Наверное, увидим Зарипова в этой серии. Он практически восстановился, осталось кондиции набрать. Уже тренируется, но только-только приступил,- сказал Дмитрий Квартальнов.

Следующий матч «Ак Барса» и «Торпедо» пройдет 5 марта в Казани.

Эрик Добролюбов