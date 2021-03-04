Петр Колтыпин к Международному женскому дню проведет прямой эфир с Полиной Гагариной

В преждверии 8 Марта в качестве подарка всем представительницам прекрасного пола Сбер проведет праздничный прямой эфир с Полиной Гагариной. Модератором эфира выступит Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка.

Присоединиться к прямому эфиру можно будет 4 марта в 17.00 (мск) в аккаунте Петра Колтыпина.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Приближается Международный женский день. Очень хочется в этот самый нежный весенний праздник сделать приятное каждой женщине. Именно поэтому мы решили подарить вдохновляющий подарок — общение с одной из самых удивительных женщин нашей страны, открытой, искренней и невероятно талантливой Полиной Гагариной. С Полиной мы поговорим про женщин во всех их проявлениях — мама, жена, коллега, руководитель. И, конечно же, узнаем, как певице удается быть символом женственности. Обязательно присоединяетесь к прямому эфиру — уверен, будет интересно!»

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Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»

Справка

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru .