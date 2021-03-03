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В России за минувшие сутки выявили 10,5 тыс. случаев коронавируса

11:14, 03.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 10,5 тыс. случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в России выявили 10 535 новых случаев коронавируса. Всего — 4 278 750, сообщает оперштаб РФ.

За сутки выздоровели 15 694 пациента с COVID-19. За весь период пандемии от коронавируса вылечились 3 853 734 россиянина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Умерли 452 человека за сутки. Всего — 87 348 человек.

В Татарстане за сутки выявили 49 новых случаев коронавируса. За весь период в республике зарегистрировали 18 131 случай COVID-19.

Подборку актуальных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире — читайте в дайджесте «Реального времени».

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