В России за минувшие сутки выявили 10,5 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 10 535 новых случаев коронавируса. Всего — 4 278 750, сообщает оперштаб РФ.
За сутки выздоровели 15 694 пациента с COVID-19. За весь период пандемии от коронавируса вылечились 3 853 734 россиянина.
Умерли 452 человека за сутки. Всего — 87 348 человек.
В Татарстане за сутки выявили 49 новых случаев коронавируса. За весь период в республике зарегистрировали 18 131 случай COVID-19.
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