В Татарстане за сутки зарегистрировали 53 случая заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 53 новых случая COVID-19. Всего на 2 марта в республике выявили 18 082 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Выздоровело за весь период 14 692 человека, в том числе 107 за минувшие сутки. Умерли за весь период 338 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в республике от коронавируса умерли пять человек. Жертвами COVID-19 стали двое мужчин 1945 и 1958 годов рождения и три женщины 1933, 1948 и 1949 годов рождения.

По состоянию на 1 марта от коронавируса привились 81 753 человека, вторую дозу получили 13 742 человека. Среди них граждан старше 60 лет — 42%.

Маргарита Головатенко