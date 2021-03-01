В Татарстане от коронавируса умерли еще пять человек

В Татарстане от коронавируса умерли еще пять человек. Жертвами COVID-19 стали двое мужчин 1945 и 1958 годов рождения и три женщины 1933, 1948 и 1949 годов рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.

Всего с начала пандемии в Татарстане от коронавируса умерли 338 человек.

Напомним, по данным на утро 1 марта, в России от COVID-19 умерли 86 455 пациентов.

Самые актуальные новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире на 1 марта читайте в материале «Реального времени».