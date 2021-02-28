С начала 2021 года в Татарстане произошло 562 пожара

В Татарстане с начала 2021 года зарегистрированы 562 пожара, на которых погибли 34 человека. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.

Значительно выросло количество пожаров и гибели людей в жилом секторе. Это 72% всех пожаров и 97% погибших на них людей. В жилом фонде произошли 406 пожаров. В них погибли 33 человека.

Фото: mchs.tatarstan.ru

Основными причинами пожаров стали: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов (36,7% инцидентов от общего числа), нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования (32%), неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении (23%).

По вине нетрезвых людей в жилом секторе произошло 40 пожаров, на них погибло 20 человек.

Участились случаи пожаров в многоэтажках (дома, высотой более 28 метров). Там произошло 14 пожаров. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

В Казани произошло 10 пожаров в многоэтажных домах, в результате погиб 1 человек. В Челнах зарегистрировано 3 случая пожара в многоквартирном доме, в Нижнекамске — 1, в результате чего погиб 1 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сегодня в Казани загорелся рынок на ул. Мавлютова. Подробнее о происшествии — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина