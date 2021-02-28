Стал известен список улиц Казани, откуда сегодня будут вывозить снег

Сегодня на уборку улиц Казани от снега выйдут 328 дорожных рабочих и 296 единиц специальной техники. Об этом сообщает исполком города.

Коммунальные службы будут вывозить снег с участков улиц: Адоратского, Амирхана, Батыршина, Беломорской, Взлетной, Восстания, Гаврилова, Гагарина, Галеева, Тази Гиззата, Губкина, Дубравной, Искра, Копылова, Кулахметова, Аделя Кутуя, Ленинградской, Ломжинской, Парижской Коммуны, Серова, Сеченова, Тульской, Халтурина, Чуйкова, Шуртыгина, а также с Мамадышского тракта, Ноксинского спуска, из Сибирского переулка и других.

Фото: kzn.ru

Всего за сутки вывезено 9,9 тыс. тонн снега, в уборке города было задействовано 604 единицы спецтехники и 390 дорожных рабочих. С начала зимы вывезли больше 740 тыс. тонн снега.

На дорогах за сутки использовано 1270 тонн противогололедных материалов.



Ольга Плешкова