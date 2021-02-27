Сегодня в Татарстане ожидается метель, порывистый ветер и до -9 градусов
В субботу, 26 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода. Днем временами мокрый снег. В отдельных районах метель. На дорогах снежные заносы и сильная гололедица.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами сильный, порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от -4 до -9 градусов, на юго-западе и юге РТ местами 0... -4˚. В Казани от -4°С до -7°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -6°С до -9°С.Общество Татарстан
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