Власти Челнов оставили бездомных собак жить в подземном переходе, несмотря на жалобы местных жителей

Фото: Олег Тихонов (архив)

Власти Набережных Челнов отказались принять меры по очистке подземного перехода на остановке «Ак Мечеть» от живущих там бездомных собак, несмотря на жалобы местных жителей.

В управлении городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Челнов обратили внимание, что на ушах собак имеются специальные бирки, свидетельствующие о их стерилизации. «Территория на контроле», — заявили власти. Они добавили, что животные не проявляют агрессии.

Как выяснили в ходе опроса «Вести КАМАЗа», 40% челнинцев уверены, что бездомные собаки опасны для людей. Однако большинство считают, что они безобидны и не несут опасности для жителей города.

Фото: vestikamaza.ru

Напомним, на проблему с бездомными собаками, нападающими на людей, ранее пожаловались жители Чистополя. Прокуратура города потребовала от местных властей решить проблему. За 12 дней с начала 2021 года в местную ЦРБ после нападения собак обратились 272 человека, в числе которых 91 ребенок в возрасте от 5 до 17 лет.



В Казани в начале января мужчина спас ребенка от нападения стаи бездомных собак.



Татьяна Демина