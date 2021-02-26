Власти Челнов оставили бездомных собак жить в подземном переходе, несмотря на жалобы местных жителей
Власти Набережных Челнов отказались принять меры по очистке подземного перехода на остановке «Ак Мечеть» от живущих там бездомных собак, несмотря на жалобы местных жителей.
В управлении городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Челнов обратили внимание, что на ушах собак имеются специальные бирки, свидетельствующие о их стерилизации. «Территория на контроле», — заявили власти. Они добавили, что животные не проявляют агрессии.
Как выяснили в ходе опроса «Вести КАМАЗа», 40% челнинцев уверены, что бездомные собаки опасны для людей. Однако большинство считают, что они безобидны и не несут опасности для жителей города.
Напомним, на проблему с бездомными собаками, нападающими на людей, ранее пожаловались жители Чистополя. Прокуратура города потребовала от местных властей решить проблему. За 12 дней с начала 2021 года в местную ЦРБ после нападения собак обратились 272 человека, в числе которых 91 ребенок в возрасте от 5 до 17 лет.
В Казани в начале января мужчина спас ребенка от нападения стаи бездомных собак.
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