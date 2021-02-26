Власти Казани рассказали о предварительных итогах эксперимента с камерами на платных парковках

Фото: Роман Хасаев (архив)

Власти Казани отчитались о предварительных итогах эксперимента с новыми камерами на платных муниципальных парковках. За первые недели выписано уже 30 штрафов.

«По итогам первого месяца эксперимента нарушители, снимающие номера со своих машин, уже начали получать штрафы по почте. Ежедневно количество зафиксированных подобных нарушений растет», — сообщается на сайте мэрии Казани.

Роман Хасаев (архив)

Отмечается также, что водители стали чаще платить за парковку там, где раньше фиксировалось много машин со снятыми номерами.

Второй этап тестовой эксплуатации продлится до конца марта. Планируется установить дополнительные камеры, чтобы они фиксировали больший диапазон.

Напомним, что в начале февраля городские власти сообщили об установке новых камер. Они должны помочь казанскому исполкому бороться с теми водителями, которые скрывают свои номерные знаки. Эти комплексы фиксации снимают машины, владельцы которых снимают номера.