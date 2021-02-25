В Казани по улице Серова встали трамваи

В Казани по улице Серова встали трамваи. Об этом сообщается в одном из городских сообществ в социальной сети Instagram.

Причина произошедшего не уточняется. В комментариях отметили: до этого была информация о том, что на участке с утра до вечера не будет электричества.

Напомним, в феврале подобные случаи с транспортом участились. Часто причиной становятся неблагоприятные погодные условия. Так, недавно на улице Ершова трамваи не могли проехать из-за перегородивших дорогу столкнувшихся автомобилей. Предположительно, причиной ДТП стал гололед. Также до этого там же образовалась пробка из-за скопления трамваев.

В середине января пользователи соцсетей жаловались на остановившиеся в нескольких местах города трамваи. Это могло произойти из-за засыпанных снегом рельсов.

Маргарита Головатенко