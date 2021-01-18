В Казани в нескольких местах встали трамваи

В Казани пользователи соцсетей пожаловались на остановившиеся в нескольких местах города трамваи. Один из авторов пишет, что это могло произойти из-за засыпанных снегом рельсов.

«На проспекте тоже всех высадили из трамваев. Муж пошел до метро пешком. Сказали из-за того, что пути трамвайные засыпаны снегом вот и встали», — говорится в сообщении.

В МУП «Метроэлектротранс» отказались комментировать ситуацию.

По данным сервиса «Яндекс.Транспорт», движение трамваев на улицах Ершова и Гвардейской восстановилось, но, похоже, недавно: несколько трамваев 4-го маршрута движутся один за другим. На проспекте Победы трамвайные пути свободны.

Евгений Калашников