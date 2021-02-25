В Казани ищут землю под кемпинг для автодомов

Госкомитет по Туризму Татарстана ищет земельный участок в Казани для организации кемпинга для туристов, путешествующих в автодомах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В комитете ждут активное развитие автотуризма в ближайшее время. Так в 2022 году Федеральное агентство по туризму совместно с МОО «Лига караванеров» планирует проведение первого Международного форума по автотуризму в рамках Международного фестиваля FICC International Rally

Более того, в 2021 году планируется введение единой электронной визы для граждан 52 иностранных государств, которые смогут получить право на пребывание на 16 дней. В ведомстве полагают, что механизм позволит увеличить поток туристов, путешествующих на автодомах.

Ранее во время чемпионата мира по футболу колумбийские болельщики приехали в Казань на кемперах.

Ольга Плешкова