5,4 триллиона рублей к госдолгу России — это много или мало?

Государственный долг России в 2020 году увеличился на 39,9%, или на 5,4 трлн рублей, и составляет 18,99 трлн рублей, говорится в опубликованных Счетной палатой материалах. Текущая сумма госдолга составляет 17,8% от ВВП.

На эти подсчеты сегодня уже отреагировало Министерство финансов России: там заявили, что показатели российского госдолга «не превысили безопасного уровня». В соответствии с законом о федеральном бюджете на 2021 год предельный уровень госдолга по отношению к прогнозируемому объему ВВП составит 20,4%

— Этот год был экстраординарным с точки зрения объемов государственных заимствований, поэтому наращивание государственного долга такими же темпами в предстоящие годы не планируется. Ведь показателем безопасного уровня госдолга является не только его общий объем, но и разумная стоимость обслуживания, которая не снижает доступность кредита для частных инвестиций и не вытесняет другие расходы бюджета, а также сбалансированная структура без пиков платежей, — говорится в заявлении Минфина РФ.

В аналитической записке Счетной палаты также говорится, что российская экономика показала достаточную устойчивость в течение кризисного 2020 года.

В Минфине РФ заявили, что показатели российского госдолга «не превысили безопасного уровня». Фото minfin.gov.ru

5,4 трлн рублей — это:

— $73,56 млрд по курсу доллара на сегодня. Это в 28 раз меньше, чем капитализация Apple.

— 36,9 тысячи рублей в пересчете на одного жителя России — численность постоянного населения России на 1 января 2021 года, по предварительной оценке Росстата, составила 146,24 млн человек.

— Почти в 11 раз меньше, чем, как сообщал ранее Reuters, Кремль планирует раздать россиянам перед выборами в качестве мер социальной поддержки.

— В 1,9 раза больше, чем правительство России потратило на борьбу с пандемией в 2020 году, — объем этих трат составил 2,86 трлн рублей, свидетельствуют данные Счетной палаты России.

— В 4,75 раза меньше, чем общий бюджет всех национальных проектов в России до 2024 года: он составляет 25,7 трлн рублей.

— 1,445 млн биткоинов при курсе одной единицы наиболее популярной в мире криптовалюты на сегодня в районе $51 тысячи.

Александр Артемьев