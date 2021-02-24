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Аварийные работы на проспекте Ибрагимова в Казани завершены

11:25, 24.02.2021
Аварийные работы на проспекте Ибрагимова в Казани завершены
Фото: kzn.ru

В исполкоме Казани «Реальному времени» прокомментировали, что аварийные работы на проспекте Ибрагимова завершены. По информации МУП «Водоканал» сегодня в 6.30 водоснабжение было полностью восстановлено.

Ранее жители Московского района пожаловались на отсутствие водоснабжения. Вода была отключена в 12 домах из-за аварии на водопроводе на улице Ибрагимова.

Также 23 февраля ограничили движение транспорта на участке от улицы Чистопольской до проспекта Ямашева по проспекту Ибрагимова из-за проведения технических работ.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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