Аварийные работы на проспекте Ибрагимова в Казани завершены

В исполкоме Казани «Реальному времени» прокомментировали, что аварийные работы на проспекте Ибрагимова завершены. По информации МУП «Водоканал» сегодня в 6.30 водоснабжение было полностью восстановлено.

Ранее жители Московского района пожаловались на отсутствие водоснабжения. Вода была отключена в 12 домах из-за аварии на водопроводе на улице Ибрагимова.

Также 23 февраля ограничили движение транспорта на участке от улицы Чистопольской до проспекта Ямашева по проспекту Ибрагимова из-за проведения технических работ.

Ольга Плешкова