В Чистополе житель многоквартирного дома показал сквозную трещину в стене

В Чистополе мужчина снял на видео трещину в стене многоквартирного дома. Ролик он опубликовал в социальной сети.

На кадрах автор ролика подносит к трещине в стене зажигалку, которая тухнет от потока воздуха, ищущего сквозь стену. Сообщается, что видео снято по адресу: ул. Полющенкова, 28/2.

«Вот вам социальное жилье!!! Чтоб вы понимали — это трещина в стене на улицу, откуда дует ветер», — подписал видео автор.

В комментариях пользователи посоветовали ему обратиться к подрядчику: если дом новый, то его должны отремонтировать по гарантии. Либо придется самому заделывать трещину.

Ольга Плешкова