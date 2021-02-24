В Татарстане девелоперы взяли кредитов на 62,6 млрд рублей

Девелоперы России набрали кредитов на 2,7 трлн рублей в рамках проектного финансирования строек, что почти в три раза больше, чем годом ранее. В Татарстане сумма набранных займов составляет порядка 62,6 млрд рублей. По этому показателю республика на первом месте в Приволжском федеральном округе и на восьмом по России.

Эксперты считают, что сумма не так уж велика — с учетом глобальных планов по увеличению уровня обеспеченности жильем населения. По словам коммерческого директора компании «КамаСтройИнвест» Антонины Дарчиновой,на данный момент на систему эскроу перешли еще не все застройщики, так что эта цифра (62,6 млрд) со временем будет только расти.



Фото: realnoevremya.ru

Финансовый директор ГК ЖИК Айдар Мифтахов посчитал, сколько строек в натуральном выражении кредитуется в банках из общего количества строек.

— Чтобы понять много это или мало, надо немного видоизменить критерий. В конечном итоге мы должны ответить на вопрос, какое количество строящихся квадратных метров покрыто проектным финансированием. Вот тогда будет понятно, много это или мало. На мое субъективное мнение и это очень грубая оценка, — 62 млрд рублей должны покрывать строительство примерно 1 млн квадратных метров жилья. Я считаю, что для Татарстана этот показатель очень неплохой, — прокомментировал Мифтахов.

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Ольга Плешкова