«Ак Барс» в овертайме обыграл казахстанский «Барыс» в матче КХЛ

«Ак Барс» дома в овертайме обыграл казахстанский «Барыс» (4:3 от) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

К середине второго периода казанцы уступали сопернику со счетом 0:2, но Виктор Тихонов и Дмитрий Юдин смогли сравнять результат на табло. До конца встречи команды еще по разу забили в ворота друг друга и перевели игру в овертайм.

В дополнительное время успешнее оказались хозяева. Решающую шайбу в составе «Ак Барса» забросил Артем Галимов.

Два броска, один гол рабочая схема! pic.twitter.com/hSjRpNOyrW — ХК Ак Барс (@hcakbars) February 23, 2021

«Ак Барс» — «Барыс» — 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Голы:

0:1 — Волк (Диц, Карлссон, 19:23);

0:2 — Диц (Вароне, Фрэттин, 31:02);

1:2 — Тихонов (Доус, Яруллин, 34:03);

2:2 — Юдин (Петров, Рукавишников, 50:41);

2:3 — Вароне (Виделль, 51:32);

3:3 — Петров (Кормье, 52:35);

4:3 — Галимов (Воронков, Викстранд, 60:53).