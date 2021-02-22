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В Татарстане провакцинировали более 71 тысячи человек

13:12, 22.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане провакцинировали более 71 тысячи человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки процедуру вакцинации прошел 591 человек, всего в республике провакцинировано 71 838 человек.

По данным республиканского оперштаба, вторую дозу вакцины от коронавируса получили 13 615 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, на вакцинацию жители Татарстана могут записаться пятью способами:

  1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
  2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
  3. По единому номеру 122;
  4. При обращении в МФЦ;
  5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Напомним, вчера в Татарстане вакциной от коронавируса привились 2 829 человек.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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