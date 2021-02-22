В Татарстане провакцинировали более 71 тысячи человек

В Татарстане за последние сутки процедуру вакцинации прошел 591 человек, всего в республике провакцинировано 71 838 человек.

По данным республиканского оперштаба, вторую дозу вакцины от коронавируса получили 13 615 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, на вакцинацию жители Татарстана могут записаться пятью способами:

Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ); Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан; По единому номеру 122; При обращении в МФЦ; При обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Напомним, вчера в Татарстане вакциной от коронавируса привились 2 829 человек.

Маргарита Головатенко