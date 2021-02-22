В Татарстане провакцинировали более 71 тысячи человек
В Татарстане за последние сутки процедуру вакцинации прошел 591 человек, всего в республике провакцинировано 71 838 человек.
По данным республиканского оперштаба, вторую дозу вакцины от коронавируса получили 13 615 человек.
Напомним, на вакцинацию жители Татарстана могут записаться пятью способами:
- Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
- Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
- По единому номеру 122;
- При обращении в МФЦ;
- При обращении по контактным телефонам в поликлинику.
Напомним, вчера в Татарстане вакциной от коронавируса привились 2 829 человек.
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