За 9 месяцев 2020 года Казань привлекла инвестиций на 100 млрд рублей

За 9 месяцев 2020 года в экономику Казани было привлечено больше 100 млрд рублей инвестиций. Общий объем средств, привлеченных крупными и средними предприятиями, составил 73 млрд рублей, рассказала заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова на заседании комиссии Казгордумы по социально-экономическому развитию, предпринимательству и муниципальной собственности

В прошлом году в основном инвесторы вкладывали деньги в жилищное строительство, учреждения образования и транспортную инфраструктуру.

Фото: kzn.ru

Всего в Казани работают 29 субъектов инновационно-инвестиционной инфраструктуры, в числе которых технопарки, технополисы, бизнес-инкубаторы, индустриальные парки и промышленные площадки.

Ранее инвестиционный совет Татарстана поддержал 12 проектов на 10,6 млрд рублей.

Ольга Плешкова