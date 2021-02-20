Жители двух районов Казани могут подать заявку на уборку снега через чат-бот в Telegram

Фото: Максим Платонов

Жители Кировского и Московского районов Казани могут подать заявку на уборку снега с помощью соцсетей. Для них в Telegram работает специальный чат-бот.

На сегодняшний день жители Кировского и Московского районов направили уже 50 заявок, сообщается на сайте мэрии Казани.

Планируется, что в дальнейшем чат-бот в Telegram будут использовать в качестве общественной приемной и по другим вопросам жителей районов.

Фото: Максим Платонов

Напомним, в Казани во всех районах работают телефоны горячей линии по вопросам уборки снега, также можно обратиться по номерам +7 (843) 236-41-23 и 063. Заявки можно оставить и в сервисе «Открытая Казань».

В начале февраля прокуратура Казани внесла представление в адрес руководителя исполнительного комитета города по вопросу значительного количества осадков в виде снега и образования гололедицы. После его рассмотрения власти приняли решение усилить мероприятия по уборке снега с увеличением числа техники и ручной рабочей силы.



Татьяна Демина