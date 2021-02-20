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В Казани в субботу вечером пробки достигли 8 баллов

17:25, 20.02.2021
В Казани в субботу вечером пробки достигли 8 баллов
Фото: скриншот

В Казани в субботу вечером наблюдаются 8-балльные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улицах Ершова, Пушкина, Лево- и Право-Булачной и Астрономической.

Пробки есть и на улицах Тихомирнова, а также в Щербаковском переулке. Частично стоят проспект Победы, проспект Ямашева, улицы Родины, Ломжинская, Космонавтов.

Напомним, что вечером 19 февраля, в пятницу, в Казани наблюдались большие пробки. На 17.36 дорожная ситуация оценивалась в максимальные 10 баллов.

Татьяна Демина
ОбществоАвтоПроисшествия Татарстан
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