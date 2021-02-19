В пятницу вечером пробки в Казани достигли 10 баллов

В Казани вечером в пятницу наблюдаются большие пробки. На 17.36 дорожная ситуация оценивается в максимальные 10 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улицах Ершова, Гвардейской, Космонавтов, Патриса Лумумбы, Достоевского, Волкова, Аделя Кутуя, а также на улице Мира.

Пробки есть и на улицах Тихомирнова, Миннуллина, Салимжанова, Пушкина, Лево- и Право-Булачной, Астрономической, Татарстана, а также в Щербаковском переулке. Частично стоят Оренбургский тракт, проспект Победы, улицы Рихарда Зорге, Родины, Ломжинская, Комиссара Габишева. Заторы есть также на выезде из города — на Мамадышском тракте.

На другой стороне Казанки заторы образовались на проспектах Ямашева и Ибрагимова, улицах Вахитова, Декабристов, Серова, Васильченко, Восстания и так далее.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», крупные заторы продержатся до 20.00.

Отметим, что уже сегодня днем в Казани наблюдались 7-балльные пробки. Сервис предсказывал, что вечером они достигнут 10 баллов.