«Яндекс.Карты»: в Казани днем наблюдаются 7-балльные пробки, вечером они достигнут 10 баллов

В Казани в пятницу днем по состоянию на 12:55 наблюдаются 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Заторы в основном образовались из-за ДТП. Крупная пробка наблюдается в Авиастроительном районе на улицах Копылова, Тэцевская. Также движение затруднено на улицах Чистопольская, Четаева, на проспекте Ямашева, возле «Ак Барс Арены», Патриса Лумумбы.

Пробки образовались на улицах Аграрная, Амирхана Еники, Пушкина, Декабристов.

Кроме того, сервис прогнозирует 8-балльные пробки в 17.00 и 10-балльные в 18.00.

8-балльные пробки образовались в Казани уже утром.