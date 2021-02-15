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В Татарстане два человека погибли после столкновения иномарки с фурой

09:29, 15.02.2021
В Татарстане два человека погибли после столкновения иномарки с фурой
Фото: pxhere.com

В Бавлинском районе Татарстана два человека, среди которых 15-летний подросток, погибли в результате столкновения автомобиля Hyundai с фурой. Еще три человека были госпитализированы.

Фото: соцсети

Авария произошла вчера, 14 февраля, на 1 262-м километре автодороги М-5 «Урал» Москва — Челябинск. 48-летний водитель грузовика МАЗ, следуя из Челябинска в Москву, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением 45-летнего мужчины.

Фото: соцсети

В результате происшествия водитель и 15-летняя пассажирка автомобиля «Хендай» от полученных травм скончались на месте ДТП. Водителя фуры, двух пассажиров иномарки — 18-летнего юношу и 43-летнюю женщину с травмами различной степени тяжести госпитализировали в районную больницу, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В субботу в Казани на обочину дороги опрокинулся грузовик с бетономешалкой. По данным пользователей соцсетей, водитель поворачивал к дому, однако не рассчитал радиус и скатился в канаву.

Татьяна Леухина
ПроисшествияАвтоБизнесТранспорт Татарстан
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