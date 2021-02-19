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Песков объяснил, почему у Путина нет звания генерала

13:39, 19.02.2021
Песков объяснил, почему у Путина нет звания генерала
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин достоин звания генерала, однако оно не является для него приоритетом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На встрече с журналистами Пескову задали вопрос, почему у Путина нет звания генерала.

    «В целом наверняка президент это звание заслужил многократно, но в то же время это не является сейчас для него приоритетом. Вы знаете, что работает он президентом, очень много дел», — цитирует RT слова представителя Кремля.

    Также Песков добавил, что Путин не является кадровым офицером.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что парад Победы в 2021 году точно состоится.

    Ольга Плешкова
    Общество
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