Песков объяснил, почему у Путина нет звания генерала

Президент России Владимир Путин достоин звания генерала, однако оно не является для него приоритетом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На встрече с журналистами Пескову задали вопрос, почему у Путина нет звания генерала.



«В целом наверняка президент это звание заслужил многократно, но в то же время это не является сейчас для него приоритетом. Вы знаете, что работает он президентом, очень много дел», — цитирует RT слова представителя Кремля.

Также Песков добавил, что Путин не является кадровым офицером.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что парад Победы в 2021 году точно состоится.



Ольга Плешкова