Ак Барс Банк вместе с Visa и MasterCard вернет 15% в виде кешбэка к 23 февраля

Ак Барс Банк приготовил праздничную акцию ко Дню защитника Отечества. Вместе с Visa и MasterCard он вернет 15% в виде кешбэка за покупки по карте товаров для дома, бытовой техники и спортивных товаров.

В акции могут принять участие держатели карт платежной системы Visa, за исключением Visa Business и Visa Prepaid, а также платежной системы Mastercard, за исключением Mastercard Business и Mastercard Prepaid. Акция стартовала 15 февраля и продлится до 15 марта 2020 года. Максимальный кешбэк по карте — 5 тысяч рублей.

Вознаграждение выплачивается в виде кешбэк-рублей или универсальных миль в программе лояльности «Сливки», либо рублями, если клиент не участвует в программе лояльности. Если у клиента подключены иные бонусные единицы, то он получит вознаграждение в виде рублей на карточный счет.

Одно из условий начисления бонусов по акции — обязательное подключение к мобильному приложению «Ак Барс Online» (4+).

ПАО «АК БАРС» БАНК

Партнерский материал