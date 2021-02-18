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«Я не симулировал»: Данил Башкиров объяснил свое падение в концовке матча «Салават» — «Ак Барс»

21:22, 18.02.2021
«Я не симулировал»: Данил Башкиров объяснил свое падение в концовке матча «Салават» — «Ак Барс»
Фото: YouTube

Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Данил Башкиров прокомментировал эпизод со своим падением и последующим удалением казанского игрока Дмитрия Воронкова. После этого удаления уфимская команда забросила победную шайбу.

— Момент спорный. Я на одну ногу за секунду встал, толчок не сильный был, может больше я сам упал. Момент спорный. Я не симулировал», — приводит слова Башкирова ГорОбзор».

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу уфимской команды. Это седьмая подряд победа «Салавата Юлаева».

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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