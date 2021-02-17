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Казанский бренд одежды Ennstore попал на Нью-Йоркскую неделю моды

15:57, 17.02.2021 1
Казанский бренд одежды Ennstore попал на Нью-Йоркскую неделю моды
Фото: instagram.com/ennstore.ru

Казанский бренд одежды Ennstore, сооснователем которого выступает Светлана Зайнутдинова, представил свою коллекцию на неделе моды в Нью-Йорке.

Снимками с одного из четырех главных событий мира «от-кутюр» поделилась сама Зайнутдинова.

«Нас пригласили буквально за неделю до презентации новой коллекции. Это невозможно передать словами. Такие моменты стоят любого риска и бессонных ночей», — пишут представители бренда.

Бренд Ennstore работает в столице Татарстана и до недавнего времени специализировался на детской одежде, но потом решил заняться и взрослой аудиторией.

БизнесОбщество Татарстан
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