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Число заместителей министра экономики Татарстана увеличили до семи

10:51, 17.02.2021
Число заместителей министра экономики Татарстана увеличили до семи
Фото: Илья Репин (архив)

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление об увеличении числа заместителей министра экономики РТ с шести до семи. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

На данный момент пост главы Минэкономики занимает Мидхат Шагиахметов.

Фото: Максим Платонов

В январе прошлого года число заместителей министра экономики увеличилось с пяти до шести, а зарплатный фонд оплаты труда стал больше на 300 тыс. рублей. Количество работников аппарата Минэкономики увеличили с 133 до 148 сотрудников.

ОбществоВласть Татарстан
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