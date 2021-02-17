Число заместителей министра экономики Татарстана увеличили до семи
Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление об увеличении числа заместителей министра экономики РТ с шести до семи. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
На данный момент пост главы Минэкономики занимает Мидхат Шагиахметов.
В январе прошлого года число заместителей министра экономики увеличилось с пяти до шести, а зарплатный фонд оплаты труда стал больше на 300 тыс. рублей. Количество работников аппарата Минэкономики увеличили с 133 до 148 сотрудников.ОбществоВласть Татарстан
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