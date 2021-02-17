Опрос: у каждого четвертого татарстанца случался служебный роман, но он заканчивался неудачно

У каждого четвертого жителя Татарстана случался служебный. Наиболее к этому склонны представители туристической и гостинично-ресторанной сфер, высшего менеджмента, а также специалисты HR-сферы, наименее - представители научно-образовательной сферы и рабочий персонал Об этом сообщили в сервисе по поиску работы hh.ru по итогам опроса.



У большинства опрошенных роман с коллегой случался единожды, 28% заявили, что это случалось несколько раз. В основном служебные романы заканчивались расставанием — только 15% опрошенных заявили, что после флирта на работе поженились. Еще 13% уволились из-за романа по собственному желанию.

По 12% татарстанцев заявили, что в их компаниях действует запрет на служебные романы и отношения между руководством и подчинёнными.

Ранее стало известно, что при выборе работы жителя Татарстана, помимо выплачиваемой вовремя достойной зарплаты, важны возможности для карьерного роста, удобное рабочее место, оплата сверхурочной работы и обучение, гибкий график работы и возможность работать удаленно.