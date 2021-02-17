В «Татнефтехиминвест-холдинге» выберут кандидатов в совет директоров

24 февраля на годовом общем собрании акционеров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» (ОАО «ТНХИ-Х») рассмотрят предложения о включении выдвинутых акционерами кандидатов в совет директоров и в ревизионную комиссию на 2021—2022 годы. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.



Помимо этого, на собрании будут обсуждаться вопросы производства по переработке отходов вспененного полистирола на месте их сбора, производство торцевых уплотнений, уплотнительных систем, ротационных соединений, нефтепромыслового оборудования и внедрение инноваций. Еще в плане обсуждение программы моделирования свойств нефти и газа для оптимизации НДПИ, фильтра очистки систем и проектов по сопровождению корпоративных изменений. Также на общем собрании состоится презентация АО «Технопарк Санкт-Петербурга».

Маргарита Головатенко