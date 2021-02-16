В Татарстане мать-убийца прибила свекра топором

Фото: «Реальное время»

На 6 лет в колонию за новое убийство отправил Буинский горсуд 44-летнюю женщину. В 2018-м она получила условный срок за смерть своего новорожденного ребенка, а в октябре 2020-го нанесла смертельный удар топором своему свекру, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



В суде установлено, что 23 октября прошлого года обвиняемая находилась в доме свекра в селе Альшихово Буинского района и во время ссоры ударила его топором по голове. Мужчина скончался на месте. Причиной конфликта стали жалобы женщины на супруга, что тот периодически оскорбляет и избивает ее.

В суде вину подсудимая полностью признала. Ее приговор уже вступил в силу.