В Татарстане экс-почтальон, похитившая 100 тысяч рублей, отделалась обязательными работами

В Татарстане вынесли приговор бывшей сотруднице отделения почты, похитившей больше 100 тысяч рублей. Суд приговорил виновную к 160 часам обязательных работ.

Как рассказали в прокуратуре Татарстана, 57-летняя бывшая сотрудница почты с начала апреля по июнь 2020 года похитила больше 100 тысяч рублей. Суд признал ее виновной в совершении преступления по статье «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Фото: kzn.ru

Свою вину женщина полностью признала и возместила причиненный ущерб. Наказанием для нее станут 160 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Альметьевске сотрудницу «Почты России» обвинили в присвоении 217 тыс. рублей, предназначенных для выплаты пенсий жителям района.

Ольга Плешкова