В ВОЗ насчитали 13 штаммов коронавируса в Китае в декабре 2019 года

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть основания полагать, что в декабре 2019-го в городе Ухань, где произошла первая вспышка коронавируса, по меньшей мере тысяча человек были заражены 13 разными штаммами COVID-19. Об этом рассказал глава международной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения, специалист по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

Китай предоставил экспертам ВОЗ данные только по 174 случаям заражения, зафиксированным в тот период. Но реальное число заболевших было гораздо выше, потому что за медицинской помощью обращались только пациенты с тяжелой формой инфекции. При этом, по сегодняшним данным, на таких больных приходится только 15% случаев — чаще всего COVID-19 протекает в легкой форме.

Фото: realnoevremya.ru

Некоторые варианты вируса начали распространяться с местных рынков, но другая часть не имела к ним отношения, передает его слова CNN.

Ранее Эмбарек сообщил, что, вероятнее всего, коронавирус мог распространиться на юге Китая и на территории Юго-Восточной Азии среди летучих мышей, а затем попасть на ферму животных. А передача от животного через человека произошла уже через промежуточное звено.

Специалист также подчеркивал, что гипотеза о появлении коронавируса в результате лабораторного инцидента маловероятна.



Татьяна Леухина