Всероссийские проверочные работы пройдут с 15 марта по 21 мая

Фото: Максим Платонов

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2021 году пройдут с 15 марта по 21 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Рособрнадзора.



ВПР у учеников 4—8 классов пройдут с 15 марта по 21 мая в штатном режиме, у 10—11 классов — с 1 по 26 марта в режиме апробации.

Напомним, сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году пройдет в два этапа. Основной — с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля. Для выпускников, не планирующих поступать в вузы, экзамены проведут только по двум обязательным предметам: 25 мая — по русскому языку и 28 мая — по математике, а также в резервные дни: 8 июня — по русскому языку и 10 июня — по математике.