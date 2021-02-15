Госкомитет РТ по тарифам: с 1 января 2021 года плата за отопление не менялась

С 1 января 2021 года тарифы на отопление в Татарстане не повышались, сообщили в Госкомитете РТ по тарифам. С действующими расценками можно ознакомиться на сайте ведомства. Они будут действовать ближайшие полгода — до 30 июня 2021 года включительно, их индексация произойдет только с 1 июля.

В Госкомитете напомнили, что для каждого поставщика тепловой энергии тарифы устанавливаются индивидуально. Стоимость услуги зависит от способа выработки тепла, характеристики котлов, степени загрузки оборудования, протяженности тепловых сетей до потребителей, износа основных фондов, расчетного объема производства тепловой энергии и т. д.

«Тарифы различных хозяйствующих субъектов не могут быть одинаковыми, поскольку рассчитываются исходя из конкретных технико-экономических показателей организации», — отметили в Госкомитете.

Напомним, по состоянию на 1 января по всей республике сумма просроченной задолженности за отопление составляет 6,7 млрд рублей.