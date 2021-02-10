Исследование: зарплаты курьеров в Казани достигают 110 тыс. рублей

Курьерам разных направлений в Казани работодатели предлагают заработок от 38 тысяч до 110 тысяч рублей. Такие данные представил сервис Superjob.

Superjob составил подборку самых дорогих вакансий февраля от курьерских и транспортных компаний, сервисов доставки, кадровых агентств. Казань оказалась в списке городов, где заплата курьера может достигать максимума — 110 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya

Зарплатный максимум курьеров указан в Казани, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске. Чуть меньше, 100 тысяч рублей, готовы платить курьерам в Москве.

В декабре спрос на курьеров и вырос в 2,8 раза год к году, а в январе 2021 года — в 4,8 раза, сообщает ТАСС.



Ранее сообщалось, что в Казани спрос на курьеров вырос почти в четыре раза.

Ольга Плешкова