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Исследование: зарплаты курьеров в Казани достигают 110 тыс. рублей

07:35, 10.02.2021
Исследование: зарплаты курьеров в Казани достигают 110 тыс. рублей
Фото: kzn.ru

Курьерам разных направлений в Казани работодатели предлагают заработок от 38 тысяч до 110 тысяч рублей. Такие данные представил сервис Superjob.

Superjob составил подборку самых дорогих вакансий февраля от курьерских и транспортных компаний, сервисов доставки, кадровых агентств. Казань оказалась в списке городов, где заплата курьера может достигать максимума — 110 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya

Зарплатный максимум курьеров указан в Казани, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске. Чуть меньше, 100 тысяч рублей, готовы платить курьерам в Москве.

В декабре спрос на курьеров и вырос в 2,8 раза год к году, а в январе 2021 года — в 4,8 раза, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Казани спрос на курьеров вырос почти в четыре раза.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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