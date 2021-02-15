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Инфекционист заявил, что британский штамм коронавируса все равно придет в Россию

03:25, 15.02.2021
Инфекционист заявил, что британский штамм коронавируса все равно придет в Россию
Фото: realnoevremya.ru

«Британский штамм» коронавируса рано или поздно придет в Россию. Такое мнение выразил главврач центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

По словам эксперта, сейчас уже нет китайского вируса. Теперь в природе циркулируют другие подвиды коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

«Британский вирус все равно к нам придет. Никуда мы от этого не денемся. И вот люди, которые еще не переболели, для них нужна будет меньшая вирусная нагрузка, чтобы заразиться», — сказал он в эфире радио «Вести ФМ».

Тимаков считает, что весной в России будет новый подъем заболеваемости на фоне сезонного снижения иммунитета, поэтому отменять масочный режим нельзя.

Ранее Тимаков предупреждал, что в середине весны в России может начать распространяться «британский» штамм коронавируса

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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