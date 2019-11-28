Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Муса Джалиль, 1940 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 102-я

Муса Джалиль (Залилов), татарский поэт, герой Советского Союза, остался в памяти народа как великий певец родной земли, общественный деятель, стоявший у истоков новой татарской культуры. И конечно, как несгибаемый патриот, погибший за родину в фашистских застенках.

В Красную армию поэта призвали в 1941 году, он сразу ушел на Ленинградский фронт, работал фронтовым репортером, быстро стал политруком полка. Но провоевать ему суждено было недолго: подвиг Мусы Джалиля был совершен в плену.

Открытка, на обороте которой Муса Джалиль написал дочери письмо по дороге на фронт. Фото из фондов Музея-квартиры Мусы Джалиля

По дороге на фронт он писал своей пятилетней дочке Чулпан: «Я уже еду на фронт, воевать с фашистами. Уже совсем мало осталось мне доехать до фронта. Мы выгоним этих мерзавцев-фашистов из Ленинградской области, а потом совсем из Советской земли, и тогда будет все спокойно и хорошо... Вот эта картина показывает войну с немцами».





Письмо Джалиля дочке Чулпан, написанное на обороте открытки. Фото из фондов Музея-квартиры Мусы Джалиля

26 июня 1942 года Джалиль получил тяжелое ранение в грудь, его взяли в плен. Немецкое командование формировало из представителей поволжских народов (татар, башкир, удмуртов, чувашей) легион «Идель-Урал». Предполагалось, что после соответствующей идеологической обработки легион будет заниматься пропагандой фашистского режима, будет воевать за немцев на фронте. Вышло немного по-другому: первый же батальон «Идель-Урал», направленный в Белоруссию для подавления партизанского движения, почти в полном составе в это самое партизанское движение и влился.

Но вернемся к Джалилю. Его зачислили в легион, где он на правах известного татарского писателя и журналиста должен был заниматься пропагандой среди других «легионеров».

Муса Джалиль, 1941 год. Фото из фондов Музея-квартиры Мусы Джалиля

В конце 1942 года Джалиль вместе с несколькими другими татарскими военнопленными организовали в легионе подпольную организацию, которая должна была разложить легион изнутри. И это успешно удавалось. Джалиль разъезжал по военным лагерям легиона с агитацией, вербовал новых членов под видом отбора самодеятельных певцов в хоровую капеллу. Глава группы Гайнан Курмашев координировал работу боевых пятерок в подпольной организации. Другой знаменитый поэт, Абдулла Алиш, работал в редакции газеты «Идель-Урал», где печатал антифашистские листовки.

Группу погубила роковая случайность: всех раскрыли и арестовали в августе 1943 года из-за дефектной литеры в типографии — за несколько дней до подготовленного восстания военнопленных. Подосланный провокатор помог открыть всю цепочку. Арестованные проходили через долгие допросы и пытки. В итоге десятерых татар-подпольщиков, в числе которых был и Джалиль, казнили на гильотине 25 августа 1944 года в Берлине, в тюрьме Плётцензее.



Завещание Мусы Джалиля. Фото из фондов Музея-квартиры Мусы Джалиля

В 1946 году бывший военнопленный Нигмат Терегулов принес в Союз писателей Татарии блокнот со стихами Джалиля, которые он написал в тюрьме. А еще через год из Брюсселя пришла вторая тетрадь, которую вынес из Моабитской тюрьмы бельгиец Андре Тиммерманс: Муса передал ему блокнот со стихами незадолго до смерти с просьбой, если тот выживет, передать стихи на родину.

Но публиковались эти тетради далеко не сразу: как и большинство военнопленных, Джалиль был посмертно обвинен в измене Родине и пособничестве врагу. В 1946 году МГБ СССР завело розыскное дело на Мусу Джалиля. В апреле 1947 года имя Мусы Джалиля включили в список особо опасных преступников.

Чудом «Моабитские тетради» попали в руки поэту Константину Симонову — именно ему мы обязаны тем, что доброе имя Мусы Джалиля было восстановлено. Именно он доказал, что в легионе «Идель-Урал» поэт остался патриотом и погиб за свою страну. В 1953 году статью Симонова об этом опубликовали в советских газетах. В 1956 году Муса Залилов был удостоен звания Героя Советского Союза, в 1957 его посмертно сделали лауреатом Ленинской премии.



Людмила Губаева