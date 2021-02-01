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Госдума рассмотрит предложение обеззараживать мясо радиацией

01:23, 01.02.2021
Госдума рассмотрит предложение обеззараживать мясо радиацией
Фото: realnoevremya.ru

Госдума рассмотрит вопрос о возможности обеззараживать мясо при помощи радиации. Законопроект будет рассмотрен во втором чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

Авторы законопроекта предлагают обеззараживать сырье и готовую продукцию с применением ионизирующего излучения. Продукты должны соответствовать требованиям безопасности для здоровья населения. Для облучения должны быть предусмотрены специальные места, и на товаре должна быть информация о проведении такого метода.

Метод является современным, безопасным и эффективным способом для обеспечения санитарно-эпидемиологической, фитосанитарной, карантинной, ветеринарной безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия, передает «Парламентская газета».

Ольга Плешкова
Общество
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