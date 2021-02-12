В Татарстане многодетной семье засчитали сгоревший дом как жилое помещение — видео

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В Камско-Устьинском районе РТ многодетная мать столкнулась с проблемой в получении господдержки. Она не может рассчитывать на получение субсидии на двоих детей из-за сгоревшего дома, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По документам, развалины дома числятся за Марией Мухиной как жилой дом. После пожара районная администрация выделила семье дом по госпрограмме «Поддержка молодых специалистов на селе».

«Согласно закону Республики Татарстан, мы не можем производить выплаты, потому что у мамочки есть уже жилье. Там 119 квадратных метров. То есть там полностью в реестре стоят два дома», — прокомментировала эту информацию замруководителя исполкома района Елена Сороковнина.

Мухина, живущая с четырьмя детьми, не может себе позволить снос сгоревшего дома. Не может она и разобрать развалины вручную. Многодетная мать просила администрацию выделить для этого трактор, но помощи пока не дождалась.