«Синтез-УОР» сохранил лидерство в Высшей лиге по итогам матчей 4-го тура

Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

«Синтез-УОР» завершил выступление в 4-м туре чемпионата России Высшей лиги по водному поло технической победой над дублирующим составом подмосковного «Штурма-2002». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Подмосковная команда не явилась на игру из-за опасений пропустить рейс на Москву.

Матчи 4-го тура прошли в Волгограде. Казанцы провели четыре встречи, в трех из которых одержали победу и еще один раз проиграли. Несмотря на поражение, «Синтез-УОР» сохранил лидерство в турнирной таблице Высшей лиги. Вторым идет «Спартак-Волгоград-2», отставая от казанцев на 3 очка.

Игры 5-го тура чемпионата России Высшей лиги пройдут вновь в Волгограде в середине марта.

Напомним, ранее шесть игроков основной команды «Синтеза» попали в состав сборной России на предолимпийский турнир.