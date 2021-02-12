Путин наградил орденом Почета заместителя гендиректора «Татнефти» Раиса Хисамова

Главного геолога, заместителя генерального директора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, доктора геолого-­минералогических наук Раиса Хисамова наградили орденом Почета. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Награда присвоена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, говорится в документе.

Фото: tatneft.ru

1 августа прошлого года Хисамову исполнилось 70 лет. Он является членом Академии горных наук России и Академии наук Татарстана. Он написал более 600 научных публикаций и десятки монографий.

В 1978 году Хисамов окончил вечернее отделение Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени академика И.М. Губкина. Должность главного геолога «Татнефти» занимал с октября 1997 года.

Татьяна Демина