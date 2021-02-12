Стартовала первая премия в области PR для малого бизнеса «Громче!»

Прием заявок на участие в первой премий в области PR для малого бизнеса стартовал в Москве. Заявки принимаются до 1 марта 2021 года.



Премия «Громче!» учреждена агентством «PR-Doctor» специально для предпринимателей — участников рынка малого и среднего бизнеса. Ранее подобные премии были направлены только на представителей больших корпораций и крупного бизнеса. Премия проводится при поддержке ГБОУ «Малый бизнес Москвы».



Главная цель премии — донести до широкой аудитории интересные примеры коммуникации малого и среднего бизнеса со СМИ и обществом.

Общественное признание поможет представителям малого и среднего бизнеса заявить о себе, получить признание и обратить на себя внимание потенциальных партнеров и новой аудитории.



«Мы придумали PR-премию «Громче!» для того, чтобы отметить и выделить самые яркие и интересные достижения малого и среднего бизнеса в области PR и коммуникаций. Особенно в такое непростое время именно малый бизнес демонстрирует чудеса гибкости и адаптивности; придумывает новые ходы и формирует тенденции; развивает клиентский сервис и обучает рынок правильным коммуникациям с клиентами, партнерами, конкурентами», — говорит основатель премии «Громче!» Валерия Мингова.



Оргкомитет премии учредил 16 номинаций для того, чтобы предприниматели могли предоставить различные примеры своих коммуникаций

Среди номинаций — «За заботу о сотрудниках», «За лучшие антикризисные коммуникации», «За работу со СМИ» и другие.



Чтобы принять участие, достаточно заполнить заявку на участие с указанием информации о компании и коммуникационном кейсе на сайте премии. Участие в премии — бесплатное.

Заявки на участие принимаются до 1 марта 2021 года через форму на сайте премии: https://gromche.pro , и по электронной почте: award@gromche.pro