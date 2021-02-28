Премия в области PR для малого бизнеса «Громче!»

Премия «Громче!» учреждена агентством «PR-Doctor» специально для предпринимателей — участников рынка малого и среднего бизнеса. Ранее подобные премии были направлены только на представителей больших корпораций и крупного бизнеса. Премия проводится при поддержке ГБОУ «Малый бизнес Москвы».
Главная цель премии — донести до широкой аудитории интересные примеры коммуникации малого и среднего бизнеса со СМИ и обществом.
Общественное признание поможет представителям малого и среднего бизнеса заявить о себе, получить признание и обратить на себя внимание потенциальных партнёров и новой аудитории.
«Мы придумали PR-премию «Громче!» для того, чтобы отметить и выделить самые яркие и интересные достижения малого и среднего бизнеса в области PR и коммуникаций. Особенно в такое непростое время именно малый бизнес демонстрирует чудеса гибкости и адаптивности; придумывает новые ходы и формирует тенденции; развивает клиентский сервис и обучает рынок правильным коммуникациям с клиентами, партнерами, конкурентами», — говорит основатель премии «Громче!» Валерия Мингова.
Оргкомитет премии учредил 16 номинаций для того, чтобы предприниматели могли предоставить различные примеры своих коммуникаций
Среди номинаций — «За заботу о сотрудниках», «За лучшие антикризисные коммуникации», «За работу со СМИ» и другие.
Для того, чтобы принять участие, достаточно заполнить заявку на участие с указанием информации о компании и коммуникационном кейсе на сайте премии. Участие в премии — бесплатное.
Приём заявок на участие в первой премий в области PR для малого бизнеса стартовал в Москве. Заявки на участие принимаются до 1 марта 2021 года через форму на сайте премии: https://gromche.pro , и по электронной почте: award@gromche.pro
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